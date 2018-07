Salzgitter

Ein Hund hat sich losgerissen und ein Kind ins Bein gebissen. Das zwölf Jahre alte Kind fuhr am Sonntagabend mit seiner Familie in der Nähe der Wasserskianlage des Salzgittersees Fahrrad, als der Hund plötzlich angerannt kam und zubiss. Das Kind, die Polizei machte am Montag keine Angaben zum Geschlecht, war vor Schreck abgestiegen, als es den Hund auf sich zu stürzen sah. Es wurde leicht verletzt.

Gegen die 39 Jahre alte Hundehalterin, die das Tier an einer Leine geführt hatte, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei machte keine Angaben zu der Hunderasse.

Von dpa