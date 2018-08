Salzgitter

Die niedersächsischen Straßenwärter können für ihren gefährlichen Berufsalltag neuerdings in einem Übungszentrum in Salzgitter trainieren. Am Straßenmeisterei-Stützpunkt dort ist ein Risiko-Parcours eingerichtet worden, an dem Straßenwärter das Abschätzen von Geschwindigkeiten und Abständen für ein sicheres Überqueren von Straßen oder den schnellen Sprung über eine Leitplanke trainieren können.

1560 Straßenwärter gibt es im Land

Der Risiko-Parcours solle die rund 1560 Straßenwärter in Niedersachsen auf den Ernstfall vorbereiten, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) bei der Eröffnung am Montag. „Für die Sicherheit auf Niedersachsens Straßen gehen die Straßenwärter jeden Tag, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter ein hohes Risiko ein, da sie mitten im Verkehr ihre Arbeit verrichten.“

Zur Galerie In Salzgitter gibt es ein neues Trainingszentrum für die niedersächsischen Straßenwärter. Sie werden dort auf gefährliche Situationen in ihrem Job vorbereitet.

Der Risiko-Parcours ist der einzige in Niedersachsen und wurde mit den Landesunfallkassen von Bayern und Nordrhein-Westfalen entwickelt, wo solche Trainingsmöglichkeiten bereits genutzt werden.

