Salzgitter

Bei einem Unfall mit einem zivilen Einsatzwagen der Polizei in Salzgitter sind vier Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug sei mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Der Fahrer eines vorausfahrenden Wagens habe die Signale allerdings nicht bemerkt und sei nach links in eine Straße abgebogen.

Glück im Unglück

Das Polizeiauto, das gerade zum Überholen angesetzt hatte, konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das andere Fahrzeug. Sowohl die 22 Jahre alte Polizistin und ihr 28 Jahre alter Kollege, als auch die 25 und 29 Jahre alten Insassen des anderen Autos verletzten sich bei dem Unfall am Sonntagabend leicht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Von lni