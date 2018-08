Saterland

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Freitagabend gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der K343 in Saterland unterwegs gewesen. Beim Abbiegen übersah er das entgegenkommende Motorrad eines 73-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Mann von seinem Zweirad geschleudert. Trotz Notarzteinsatz starb er noch am Unfallort.

Von sbü/RND