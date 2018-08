Braunschweig

Ein 32 Jahre alter Mann ist in der Braunschweiger Innenstadt bei einer Schlägerei lebensgefährlich verletzt worden. Der Braunschweiger war in der Nacht auf Sonntag mit zwei Frauen und einem Mann unterwegs, als er nach Polizeiangaben vom Montag mit einer Gruppe aus drei Personen in Streit geriet, die seine Begleiterinnen beleidigt haben sollen.

Der 32-Jährige ging daraufhin mit einer Eisenstange auf die Gruppe zu, worauf er von einem 22-Jährigen mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde und mit dem Kopf aufs Pflaster schlug. Er wurde nach der Schlägerei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der 22 Jahre alte mutmaßliche Schläger floh nach der Attacke, wurde am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen und am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von dpa/RND