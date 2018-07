Lindhorst

Im Fall des zu Tode geschüttelten Babys aus Lindhorst hat die Bückeburger Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die 21-jährige Mutter wieder aufgenommen. Ihr droht nun ebenfalls eine Anklage wegen Totschlags und Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Im Prozess gegen den ebenfalls 23 Jahre alten Vater des Kindes, den das Schwurgericht in Bückeburg im Mai aus Mangel an Beweisen freigesprochen hatte, hat die Staatsanwaltschaft außerdem Revision eingelegt. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Klaus Jochen Schmidt, Leiter der Anklagebehörde.

Medizinisches Gutachten entlastet Mutter nicht

Am 27. November 2017 war der drei Monate alte Säugling so heftig geschüttelt worden, dass er Hirnblutungen und einen Atemstillstand erlitt. Trotz einer Notoperation starb das Kind dort zwei Tage später. Für eine Verurteilung des Vaters blieben jedoch zu viele Zweifel. Nach einem rechtsmedizinischen Gutachten, das erst vor Gericht näher erörtert wurde, kann der Kleine auch vor 15 Uhr geschüttelt worden sein, als die Mutter noch mit in der Wohnung war. Von 15 bis 17 Uhr war der Vater dann mit dem Baby allein.

„Durch die Hauptverhandlung haben sich neue Erkenntnisse ergeben“, erklärt Oberstaatsanwalt Jochen Schmidt den Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens. Soll heißen: Auch die Mutter könnte es gewesen sein. Das Verfahren gegen die 21-Jährige war zunächst eingestellt worden.

Hohe Hürden für Wiederaufnahme des Verfahrens

In der Revision, die sich gegen den Freispruch richtet, wird die Entscheidung vom Bundesgerichtshof (BGH) lediglich auf Rechtsfehler überprüft. Um Tatsachen geht es nicht. Falls das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft keinen Erfolg hat, besteht noch die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens. Dies ist allerdings im deutschen Recht mit hohen Hürden verbunden. Erfolg kann ein Wiederaufnahmeverfahren zum Beispiel haben, wenn Zeugenaussagen vorsätzlich falsch waren oder Angeklagte doch noch ein Geständnis ablegen. Zunächst geht es aber darum, ob die Mutter als Täterin infrage kommt.

Falls es zum Totschlagsprozess gegen die Frau käme und auch am Ende dieser Hauptverhandlung ein Freispruch stünde, bliebe der gewaltsame Tod eines wehrlosen Kindes ungesühnt. Dabei muss es nach Überzeugung der Bückeburger Richter einer von beiden gewesen sein - Vater oder Mutter.

Von ly/RND