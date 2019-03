Hannover/Göttingen

Die Tiefdruckgebiete „Dragi“ und „Eberhard“ bescheren auch den Niedersachsen ein stürmisches Wochenende. Nachdem „Dragi“ am Sonnabend schon Bäume entwurzelte und in Hannover Hagel mit Gewitter brachte, muss sich am Sonntag vor allem der Süden des Landes auf ordentlich Wind gefasst machen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Warnung für die Kreise Göttingen und Northeim herausgegeben. Laut DWD treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 100 km/h auf. Zwischen 16 und 22 Uhr seien zudem Orkanböen mit bis zu 120 km/h möglich. Auch Gewitter sind möglich.

Nicht raus gehen

In seiner amtlichen Unwetterwarnung rät der DWD, alle Fenster und Türen zu schließen und den Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Bei solchen Windgeschwindigkeiten könnten Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden.

Auch im Rest Niedersachsens bleibt es am Sonntag windig. Die Wetterexperten sagen für den Abend gebietsweise Windböen und stürmische Böen bis 70 km/h voraus.

Deutsche Bahn stoppt Fernzüge in NRW

Bislang sind vor allem Bayern und Nordrhein-Westfalen ( NRW) von Sturmtief „Eberhard“ stark betroffen. Die Deutsche Bahn hat am Nachmittag den kompletten Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das Unternehmen bot seinen Fahrgästen zudem einen besonderen Service an: Alle, die am Sonntag eine Reise antreten wollten, könnten die Fahrt kostenfrei stornieren lassen.

Für Teile von NRW hat der DWD bereits zuvor die zweithöchste Unwetter-Warnstufe ausgegeben. Sturmtief „Eberhard“ fegt teilweise mit Windstärke 12 über das Bundesland.In Bayern wurde die Partie der Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.

Von RND/vsz/vam