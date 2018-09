Nienburg

Ein 88-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall in Nienburg lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der Senior am Sonntag die Fahrbahn überqueren. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin sah den Fußgänger zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Der 88-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Von dpa/RND