Hannover

Der Sommer im Herbst setzt sich fort: Auch am Sonntag werden in Niedersachsen verbreitet 25 Grad erreicht, wie Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte.

Zur Galerie HAZ-Leser fotografieren den goldenen Herbst in Hannover: Zahlreiche Einsendungen haben wir in dieser Bildergalerie gesammelt.

Im südlichen Emsland sei sogar mit bis zu 27 Grad zu rechnen, an der Küste bleibe es etwas kühler. Der Höchstwert im Land wurde am Samstag in Lingen im Emsland mit 28,3 Grad gemessen. Das letzte Ferienwochenende in Niedersachsen und Bremen nutzten viele Menschen, um die Sonne am Wasser zu genießen.

Zur Galerie Schwimmen im Freibad, Ausflüge mit dem Schiff oder einen ausgedehnten Strandtag: Der Oktober 2018 überrascht in Deutschland mit viel Sonne und hohen Temperaturen. Ein Herbst wie aus dem Bilderbuch.

Auch in den nächsten Tagen hält das warme, sonnige Wetter an. „Das Hoch ist deutlich kräftiger, als ursprünglich vermutet“, sagte Bauditz. Am Montag werden in Göttingen, Peine und Gifhorn 25 Grad, in Wolfsburg, Stadthagen und Hannover sogar 26 Grad erreicht. Für den Dienstag und Mittwoch rechnen die Metereologen mit ähnlich hohen Temperaturen, im südlichen und südwestlichen Niedersachsen sowie in der Region Hannover liegen die Höchsttemperaturen bei 24 Grad. Im Osten Niedersachsens wird es mit 23 Grad ähnlich warm.

Zur Galerie Die Sonne hat Niedersachsen nach wie vor voll im Griff – und sorgt für traumhafte Fotomotive. Auch am Steinhuder Meer in der Region Hannover haben viele Menschen das Wetter genossen. Wir zeigen Ihnen die schönen Bilder.

Nach der aktuellen Prognose kühlt es ab dem Donnerstag sich zum Wochenende immer weiter ab: Am Freitag liegen die Höchstwerte in Gifhorn und Wolfsburg bei 14 Grad, Göttingen erreicht bis zu 16 und die Landeshauptstadt maximal 15 Grad.

Von RND/max/dpa