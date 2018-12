Delmenhorst

Ein Mann hat Aufnahmen von einer Frau und ihrer Tochter in einer Umkleidekabine in einem Delmenhorster Schwimmbad gemacht. Die Frau habe das Badepersonal informiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizisten konnten den 43-Jährigen kurz nach dem Vorfall am Sonntag noch in der Nachbarkabine stellen. Sie fanden bei ihm eine Digitalkamera und ein Smartphone.

Später durchsuchten die Beamten die Wohnung und das Auto des Verdächtigen und fanden dort mehrere Speichermedien und Kameras. Die Ermittler werden diese nun auswerten.

Von RND/dpa