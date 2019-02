Hildesheim

Diese Sperrung am Wochenende führt zu erheblichen Behinderungen: Autofahrer müssen am Wochenende auf der Autobahn 7 im Bereich Hildesheim mit Verzögerungen rechnen. Wegen Bauarbeiten soll die Fahrtrichtung Hannover zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Hildesheim für voraussichtlich knapp 60 Stunden voll gesperrt werden. Grund seien umfangreiche Reparaturen am Fahrbahnbelag, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit.

Die Sperrung soll am Freitag um 19 Uhr beginnen und bis Montagmorgen um 5 Uhr andauern. Der Verkehr Richtung Hannover wird während dieses Zeitraums über die Autobahn 39 und die Bundesstraße 6 umgeleitet. Die Tank- und Rastanlage Hildesheim-Ost kann nur auf untergeordneten Straßen angefahren werden.

Von RND/dpa