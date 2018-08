Greetsiel/Gemeinde Krummhörn

Sprinten mit einem Aal in der Hand, Reusenlauf und Wattziehen: Bei den ostfriesischen Wattspielen in der Krummhörn geht es dreckig zu. Die Sportler müssen sich bei diesen Wettkämpfen nicht nur mit gegnerischen Teams messen, sondern vor allem flexibel sein. Das ist auf dem zähen und matschigen Boden am Ufer des Wattenmeeres gar nicht so einfach, wie sich am Samstag beim 35. Schlickschlittenrennen wieder gezeigt hat. Die kostümierten Teilnehmer der „Wältmeisterschaften“ waren in kürzester Zeit von oben bis unten dreckverschmiert und kaum zu erkennen - lohnende Fotomotive für zahlreiche Zuschauer auf dem nahen Deich.

Zur Galerie Sprinten mit einem Aal in der Hand, Reusenlauf und Wattziehen: Bei den ostfriesischen Wattspielen in der Krummhörn werden Teilnehmer schmutzig. Die Zuschauereinnahmen gehen dabei an die Krebshilfe.

Das Rennen der Schlickschlitten ist der besondere Höhepunkt der Wettspiele. Die schweren Holzgeräte müssen über eine festgelegte Strecke bewegt werden - Schwerstarbeit für Mannschaften und Einzelfahrer. Die Wettspiele mit dem Motto „Schmutziger Sport für eine saubere Sache“ haben neben dem spaßigen Aspekt auch einen sozialen Hintergrund: Der Erlös aus den Zuschauereinnahmen wird für die Krebshilfe gespendet.

Von RND/jos/dpa