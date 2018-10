Drochtersen

Bei einem schweren Autounfall in Drochtersen im Landkreis Stade ist in der Nacht zum Mittwoch ein junger Mann gestorben. Drei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Die vier jungen Menschen seien mit ihrem Auto aus einer Kurve geflogen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nach ersten Erkenntnissen waren sie zu schnell unterwegs.

Zu schnell gefahren

Durch den Aufprall wurde ein 20-jähriger Mitfahrer aus dem Auto geschleudert. Er starb wenig später in einem Krankenhaus. Die anderen Insassen, der 19-jährige Fahrer, eine 17-jährige Frau und ein 18 Jahre alter Mann wurden am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa