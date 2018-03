Auf diesen Strecken droht in den Osterferien Stau

Hannover. Am Wochenende beginnen in Niedersachsen und Bremen bereits die Osterferien. Zahlreiche Familien dürften sich dann auf den Weg in den Urlaub oder Kurztrips zu Verwandten machen. Für die Schüler in Hamburg enden hingegen die Ferien. Doch mit größeren Problemen auf den Autobahnen rechnen ADAC und Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen nicht. „Nur im Bereich von Baustellen kann es zu Behinderungen kommen“, sagt Michael Stollenwerk von der VMZ.

Und dabei hat Stollenwerk besonders die A7 im Blick. „Das wird die Hauptreisestrecke sein“, erklärt er. Dort gibt es in beiden Richtungen an mehreren Stellen derzeit Dauerbaustellen – unter anderem nördlich von Hannover zwischen Mellendorf und Schwarmstedt und am Dreieck Walsrode.

Behinderungen rund um Bremen und Osnabrück

Zudem könnte es auf der A1 zwischen zwischen Groß Ippener und Arsten in beiden Richtungen zu Staus kommen. Hier sind noch bis Ende Dezember die Fahrbahnen auf nur zwei Spuren verengt. Der ADAC rechnet zudem im Großraum Osnabrück mit Engpässen. Auch auf der Route in Richtung Ostfriesland und Nordseeküste, der A31 , gibt es Dauerbaustellen. Dort sind die Fahrbahnen auf mehreren Abschnitten jeweils auf nur eine Spur verengt. Im Großraum Hamburg ist mit Behinderungen zu rechnen – wie an fast jedem Wochenende. Die ohnehin vielbefahrene A2 dürfte auch am Wochenende stark frequentiert werden – allerdings gibt es dort derzeit, zummindestens im niedersächsichen Teil, keine Baustellen.

Die VMZ rechnet am Freitagnachmittag das erste Mal mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. „Dann treffen Urlauber auf den Feierabendverkehr“, sagt Stollwerk. Er empfieht deshalb frühzeitig loszufahren – das gelte vor allem für Sonnabend.

In der Stauprognose des ADAC fürs Wochenende rechnen die Experten auf Deutschlands Autobahnen mit guten Reisebedingungen. „Spielt das Wetter den Autofahrern nicht noch einen Streich, ist gutes Durchkommen vielerorts garantiert“, heißt es in der Einschätzung. „Der Start in die Osterferien verläuft noch recht entspannt“, sagt Alexandra Kruse, Sprecherin des ADAC.

Volle Straßen rund um Ostern

Eine Woche später könnte die Situation auf den Autobahnen im Norden schon ganz anders aussehen: Dann starten fast alle Bundesländer in die Ferien. „Voller wird es auf den Straßen, wenn sich ab dem Nachmittag des 23. März alle anderen Bundesländer auf den Weg in den Urlaub machen“, erklärt Kruse. „Und spätestens am Gründonnerstag wird es im Norden vielerorts Stop-and-go geben, genauso wie der Ostersamstag ist er der beliebteste Reisetag rund um die Oster-Feiertage.“ Am 2. und 3. April sowie am 7. und 8. April sorge dann der Rückreiseverkehr noch einmal für Behinderungen auf den Straßen.

An folgenden Streckenabschnitten in Niedersachsen kommt es laut ADAC durch die vorhandenen Dauerbaustellen zu Verkehrsbehinderungen:

A1

Bremen - Münster in beiden Richtungen zwischen Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Lengerich (bis 24.08.2018)

Bremen - Münster in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Osnabrück-Nord und Kreuz Lotte/Osnabrück (bis 31.05.2019)

Osnabrück - Bremen in beiden Richtungen zwischen Anschlussstellen Groß Ippener und Bremen-Arsten, auf zwei Fahrstreifen verengt (bis 31.12.2018)

A7

Hamburg - Hannover in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Westenholz und Dreieck Hannover-Nord (bis 30.11.2018)

Hamburg Richtung Hannover zwischen Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf (bis 18.04.2018)

Hannover Richtung Hamburg zwischen Anschlussstellen Westenholz und Dorfmark (bis 30.07.2018)

Hannover Richtung Hamburg zwischen Anschlussstellen Garlstorf und Seevetal-Ramelsloh (bis ca. 18.04.2018)

A26

Stade Richtung Hamburg zwischen Anschlussstellen Horneburg und Buxtehude Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt (bis 30.04.2018)

A39

Hamburg - Lüneburg in beiden Richtungen zwischen Anschlussstellen Winsen-Ost und Lüneburg-Nord Fahrbahnverengung (bis 31.10.2018)

Hamburg - Lüneburg in beiden Richtungen Maschener Kreuz, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt (bis 31.12.2018)

Salzgitter - Braunschweig in beiden Richtungen zwischen Anschlussstellen Westerlinde und Salzgitter-Lichtenberg (bis 01.06.2018)

