Gegen neue Arbeitsplätze im Harz hat niemand etwas. In Braunlage soll nun ein Hotel gebaut werden, in dem neun neue Arbeitsplätze entstehen. Doch dass das Land diesen Neubau mit fast 850 000 Euro fördern will, rügt der Bund der Steuerzahler – er spricht von Wettbewerbsverzerrung.