Osnabrück

Mit einem Weihnachts-Truck hat am Mittwoch die Stiftung des Schauspielers Til Schweiger rund 80 Kinder in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück beschert. Die Idee und der Sattelschlepper selber kam von der Schweizerin Janina Martig, die in ihrem Heimatland nicht nur als Model, sondern auch als Truckerin und Speditionsunternehmerin bekannt ist. „Ich engagiere mich schon seit vielen Jahren für benachteiligte Menschen“, erzählte Martig. „Ich finde, jedes Kind sollte Weihnachten feiern können.“

Sponsoren spenden 2000 Geschenke

Die Til-Schweiger-Foundation hat in der Flüchtlingseinrichtung in Osnabrück einen Kindergarten, einen Fitnessraum und einen Fußballplatz finanziert. In dieser Woche fahre der Lastwagen 13 Projekte in ganz Deutschland ab, bei denen sich die Stiftung engagiert habe, berichtete Stiftungssprecherin Katrin Müller. Von diversen Sponsoren seien gut 2000 Geschenke spendiert worden - von Spielen und Fußbällen über Schmuck für Mädchen und Bluetooth-Lautsprecher für Jugendliche.

Insgesamt sind derzeit in der Osnabrücker Erstaufnahmestelle rund 400 Flüchtlinge untergebracht, 100 von ihnen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, sagte Einrichtungsleiterin Birgit Beylich. „Dieser Standort ist voll belegt.“ Die meisten Bewohner kommen aus dem Iran, Serbien und dem Irak.

Von RND/dpa