Hannover

Im Südwesten der Region Hannover sowie in Teilen des Landkreises Hameln-Pyrmont ist es am Sonnabendabend zu einem Stromausfall gekommen. Ein Landwirt hatte mit seinem Rübenroder in der Feldmark bei von Pattensen einen Hochspannungsmasten umgefahren. Dadurch wurde die Stromversorgung in den Orten rund um Gehrden, Springe und Wennigsen für rund eine halbe Stunde unterbrochen. Von 20.55 Uhr bis etwa 21.30 Uhr waren die Haushalte ohne Strom, wie eine Sprecherin des Unternehmens Avacon, dem Betreiber der Hochspannungsleitungen, bestätigte.

Die Störung hatte auch Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb, auf den Linien S1 und S5 kam es zu erheblichen Störungen im Raum Weetzen. Mittlerweile seien die betroffenen Gemeinden über andere Leitungen wieder ans Stromnetz angeschlossen, hieß es von einer Avacon-Sprecherin. Wie viele Haushalte von dem Ausfall betroffen waren, war zum Abend nicht bekannt.

Von RND/güm/max