Meppen

Tödlicher Unfall nach der Ernte: In Meppen ist ein 78 Jahre alter Mann von einem mit Heu beladenen Anhänger gefallen und wenige Stunden später in einem Krankenhaus an den Verletzungen gestorben.

Anhänger löste sich

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich bei dem Unfall am Samstag der Anhänger aus noch nicht bekannten Gründen von einem fahrenden Traktor gelöst, so dass er von der Straße rollte und gegen einen Baum prallte. Dabei war der Mann gestürzt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Unfalls.

Von lni