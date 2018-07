Bremen

Die Hintergründe im Fall der tot in ihrer Wohnung entdeckten Eltern in Bremen sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauerten an, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Bisher gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Die Tochter hatte am Mittwochmorgen die Polizei gerufen. Sie und ihre beiden Geschwister wurden daraufhin von Einsatzkräften betreut und dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

Von RND/dpa/Leander Loewe