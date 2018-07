Hermannsburg

Hermannsburg in der Lüneburger Heide ist Schauplatz des längsten Tough Mudder in Europa. Am kommenden Wochenende wird auf dem Reiter- und Ferienhof Severloh der Extrem-Hindernislauf über 19 Kilometer ausgetragen. 80 Prozent des Kurses führen durch den Wald. 29 Hindernisse sind zu überwinden, 150 Kubikmeter Schlamm wurden ausgebracht. Der Parcours wird im Team bewältigt, Zeiten sind unwichtig.

Teilnehmer laufen einen Mix aus Wasser und Schlamm. Quelle: dpa

Bereits 14.000 Anmeldungen

Bislang sind mehr als 14.000 Anmeldungen für den Tough Mudder Norddeutschland in Hermannsburg eingegangen. Neben der Langstrecke wird auch die sogenannte Halbdistanz über elf Kilometer (17 Hindernisse) angeboten. Am Samstag gehen die ersten Teilnehmer um 8 Uhr auf die Strecke. Im 15-Minuten-Takt wird gestartet. Am Sonntag beginnt das Rennen um 9 Uhr.

Eine Teilnehmerin durchquert ein Wasserhindernis. Quelle: dpa

Tough Mudder wurde 2010 in den USA ins Leben gerufen und hat sich zu einer breiten Bewegung entwickelt. Jährlich werden rund 130 Veranstaltungen mit drei Millionen Teilnehmern weltweit ausgetragen.

Von RND/dpa