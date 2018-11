Bad Sachsa

Niedersachsens Heilbäderverband will wachsen und sich deshalb auch für Erholungs- und Luftkurorte öffnen. „Wir wollen auf diese Weise eine stärkere Stimme bekommen“, sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Maik Fischer. Wesentliches Ziel sei es, den Bäder-Tourismus in Niedersachsen gemeinsam stärker zu bewerben. „Zudem setzen wir auf mehr Unterstützung durch das Land“, sagte Fischer, der hauptamtlich als Geschäftsführer und Kurdirektor der Staatsbäder Pyrmont und Nenndorf fungiert.

Für den Tourismus in Niedersachsen spielen die 40 Kurorte und Seebäder nach Fischers Angaben eine wesentliche Rolle. Die Kurorte verzeichneten im vergangenen Jahr 7,4 Millionen Übernachtungen, die Seebäder 12,2 Millionen. Dies sei zusammen ein Anteil von 45 Prozent an den landesweit insgesamt 43,5 Millionen Gästeübernachtungen, sagte Fischer. Neben den „hoch prädikatisierten“ Kur-, Heil- und Seebädern gibt es in Niedersachsen noch mehr als 100 Luftkur- und Erholungsorte.

Von dpa/RND