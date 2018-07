Edewecht

Beim Tractor Pulling in Edewecht im Landkreis Ammerland werden die Zugmaschinen an einem 15 bis 25 Tonnen schweren Bremswagen festgekettet. Wer am weitesten kommt, gewinnt. Die Trecker haben meist deutlich breitere Reifen als Traktoren für die Feldarbeit und oft mehrere Motoren an Bord.

Zur Galerie Aufgemotzte Trecker treten in Edewecht im Landkreis Ammerland beim sogenannten Tractor Pulling gegeneinander an.

Der 6000-PS-Bolide „Iwan“ aus Lippstadt wird zum Beispiel von den Turbinen eines russischen Kampfhubschraubers angetrieben. Andere haben amerikanische Flugzeug- oder sowjetische Panzermotoren eingebaut.

