Landwedel/Bielefeld

Die Polizei Verden ist auf der Suche dem 20-jährigen Kevin K.. Der junge Mann wird seit Sonnabend, dem 16. Juni 2018, vermisst. Zuletzt wurde er auf dem Campingplatz in Hagen-Grinden (Landkreis Verden) am Ziegeleiweg gesehen. Es ist laut der Polizei nicht auszuschließen, dass der Kevin K. medizinische Hilfe benötigt.

Kevin K. wird seit dem 16. Juni vermisst. Quelle: Polizei Verden

Kevin K., der eigentlich in Bielefeld wohnt, ist knapp über 170 cm groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und trug zuletzt ein langärmliges Oberteil und eine blaue Jeans. Hinweise zu dem Vermissten nehmen die Polizeidienststellen in Verden (04231/8060) sowie in Bielefeld (0521/5450) entgegen.

Von RND/Nadine Wolter