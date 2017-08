15-jähriger Gaffer behindert Polizei und Rettungskräfte

Salzgitter. Ein Jugendlicher hat am Montag an einer Unfallstelle in Salzgitter die medizinische Versorgung einer 14-Jährigen massiv behindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, näherte er sich dem Ort immer wieder. Als die Beamten einen Platzverweis aussprachen wurde der 15-Jährige aggressiv und begann, die Polizisten zu beleidigen. Als er sich dann auch noch ausweisen sollte, weigerte er sich und versuchte, die Beamten zu schlagen.

Der 15 Jährige wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht. Bei einer Durchsuchung des Jungen stießen die Beamten auf ein sogenanntes Butterfly-Messer. Der 15-Jährige wurde an die Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

ewo/r