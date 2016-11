Beim "Internationalen Kutterpullen" in Bremen sind am Sonnabend 21 Mannschaften gegeneinander angetreten. In rund 1,4 Tonnen schweren Kuttern ruderten die Teilnehmer über eine Strecke von rund 600 Metern. Pro Renndurchlauf traten bis zu drei Teams an. Das Rudern wird als "pullen" bezeichnet.