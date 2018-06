Göttingen

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen der Polizei Göttingen wurde ein 28 Jahre alter Mann aus dem Sudan in dem Haus mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und dabei im Bereich des Oberkörpers so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger notärztlicher Behandlung noch vor Ort starb.

Spuren der Spurensuche: der Tatort am Morgen nach der Tat. Quelle: Peter Heller

Hausbewohner entdeckten den Sudanesen im Bereich des Haupteingangs liegend und alarmierten sofort die Rettungsdienste. Noch in der Nacht durchsuchten Experten des Erkennungsdienstes den Gebäudekomplex nach Spuren. Weitere Ermittler befragten Bewohner und potenzielle Zeugen.

Der Hagenweg war in Höhe des Wohnkomplexes zeitweise voll gesperrt, schildert die Polizei weiter. An der Absperrung seien vorsorglich auch Diensthundeführer zum Einsatz gekommen, „um die zum Teil aggressiv auftretenden Schaulustigen von dem Gebäude fernzuhalten“, heißt es in der Polizeimeldung vom Sonnabend weiter.

Noch keine Spur von der Tatwaffe

Bei dem festgenommenen Mann soll es sich um einen 25-Jährigen aus Eritrea handeln, der ebenfalls in dem Gebäude wohnt. Am Sonntag soll er dem Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt werden.

Ob es sich dabei tatsächlich um den Täter handelt, müssten nun die Vernehmungen und weiteren Ermittlungen ergeben, sagte Kaatz. Bei der festgenommen Person handele es sich um einen Bewohner der Appartement-Anlage, vor der sich das Verbrechen gegen 23.40 Uhr ereignet haben soll. Zu diesem Zeitpunkt seien „etliche“ Notrufe bei der Polizei eingegangen, so Kaatz.

Messerstiche in Brust und Bauch

Am Morgen nach dem Gewaltverbrechen versammelten sich erneut zahlreiche Bewohner vor dem heruntergekommenen Gebäudekomplex. Unter der schwarzafrikanischen Gemeinschaft unter den Bewohnern herrschte tiefe Betroffenheit bis zur Verzweiflung. In der Nacht sei es am Eingang der Appartementanlage zu einem Streit gekommen, der schnell eskaliert sei, berichtete ein Bewohner. Der Täter soll dann seinen Kontrahenten mit einem Messer mehrfach in Bauch und Brust gestochen haben.

Nach der Gewalttat waren Schwarzafrikaner aus der näheren und weiteren Umgebung in den Hagenweg gekommen, um sich zu informieren und Freunden und Bekannten Trost zuzusprechen. Ein Freund des Getöteten konnte kaum beruhigt werden und erlitt einen Nervenzusammenbruch.

Ermittlungen dauern an

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse über ein mögliches Motiv für das Verbrechen. Eine noch in der Nacht eingeleitete Suche nach der Tatwaffe sei bislang ergebnislos verlaufen, erklärte Kaatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 05 51 / 4 91 21 15 entgegen.

Von Andreas Fuhrmann