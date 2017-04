Salzgitter. Bei dem traditionellen Gedenkgottesdienst wurden Kerzen zur Erinnerung an die Unfallopfer entzündet. Im Jahr 2016 gab es in der Region Braunschweig sechs tödlich verunglückte Motorradfahrer. Im Jahr zuvor hatte es zwölf Todesopfer gegeben. Seit dem Start der Gedenkfahrt im Jahr 1988 wurden damit mehr 450 Kerzen in Gedenken, aber auch zur Mahnung angezündet.

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer will mit der Veranstaltung auch zu mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufrufen. Zu dem Begleitprogramm mit Livemusik und dem 20. Verkehrssicherheitstag vor dem Rathaus in Salzgitter kamen rund 8000 Besucher.

dpa