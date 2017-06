Ein Autofahrer ist im Landkreis Goslar gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam er am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 242 zwischen Seesen und Münchehof aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab.