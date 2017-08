Mann stirbt beim Baden – vor den Augen seiner Familie

Ein 43-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) ist beim Baden in der Ostsee gestorben. Der tödliche Badeunfall ereignete sich in Heiligendamm (Mecklenburg-Vorpommern). In diesem Sommer sind bereits zwölf Menschen bei Unfällen beim Baden oder beim Wassersport in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen.