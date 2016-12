Oldenburg . Nach den bisherigen Ermittlungen hat der 24-Jährige seinen Bekannten in der Nacht zum Montag in dessen Wohnung angegriffen. Danach flüchtete der Tatverdächtige. Das schwer verletzte Opfer schleppte sich zu einer nahegelegenen Spielothek. Von dort aus wurde der 44-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. «Der Geschädigte schwebt aktuell in Lebensgefahr», hieß es. Der mutmaßliche Täter stellte sich etwa eine Stunde nach der Tat der Polizei.

dpa