Hannover. Nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen bleiben insgesamt 54 Sitze in den Gemeinderäten unbesetzt, weil Parteien mehr Sitze gewannen, als sie Kandidaten aufgestellt hatten. Wie die Landeswahlleitung in Hannover mitteilte, betrifft das Problem besonders die AfD, die 14 Mandate ungenutzt verstreichen lassen muss. Eine Nachnominierung von Kandidaten ist nicht vorgesehen, die Plätze dürfen aber auch nicht von den anderen Parteien in Anspruch genommen werden. Landesweit waren bei den Wahlen vor einer Woche 29.116 Sitze zu vergeben.

Betroffen sind auch die Grünen und örtliche Wählergemeinschaften mit jeweils acht Mandaten, die SPD mit sechs, FDP und CDU mit jeweils zwei und die NPD mit einem Mandat. In 13 Fällen waren auch Einzelbewerber so erfolgreich, dass sie mit ihrem Stimmenanteil mehr als einen Platz hätten besetzen können. Da sie aber nicht zwischen den Stühlen sitzen können, erhalten sie nur einen Platz, weitere gewonnene Mandate verfallen. Auch bei früheren Wahlen hatten Einzelbewerber, Wählervereinigungen und Parteien schon mehr Mandate gewonnen als sie besetzen konnten.