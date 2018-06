Wolfenbüttel/Braunschweig

Ein Mann aus Wolfenbüttel ist in der Nacht auf Montag in der Nähe von Braunschweig auf der Autobahn 395 zu Fuß unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem 56-Jährigem um einen Bewohner eines Pflegeheims. Demnach war er auf dem Weg nach Wolfsburg und hatte sich verirrt.

Die Autobahnpolizei fand den 56-Jährigen kurz vor Braunschweig unversehrt auf und brachte ihn wieder in sein Pflegeheim. antreffen und in sein Pflegeheim zurückbringen. Dort wurde er von dem Pflegepersonal wieder in Empfang genommen.

Von RND