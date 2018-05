Hitzacker

Nach einer friedlichen Demonstration in Gorleben (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind rund 60 teils Vermummte vor dem Haus eines Polizisten in Hitzacker aufgetaucht. Wie die Polizei weiter mitteilte, brachten die Leute aus der linken Szene Banner an und versuchten, durch lautes Rufen die Familie einzuschüchtern.

Als die Polizei eintraf, kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei erteilte am Freitagabend Platzverweise und nahm mutmaßliche Täter in Gewahrsam. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Land- und Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Zuvor hatten die 60 Personen friedlich demonstriert. Gegen 20 Uhr marschierten sie dann vermummt zu dem Haus des örtlichen Polizeibeamten und stürmten dessen Grundstücken. Die Polizei verurteilte das Vorgehen der Demonstranten auf Schärfste: „Mit dem gezielten Angriff auf Polizeibeamte als Privatpersonen und ihrer Familien wurde in der Region eine neue Dimension der Gewalt gegen Polizeibeamte erreicht“, heißt in einer Mittelung der Polizeiinspektion Lüneburg.

Nach-Informationen der Elbe-Jeetzel-Zeitung war der Polizeibeamte, der der Abteilung Staatsschutz angehören soll, Mitte Februar an einem Einsatz in Meuchefitz beteiligt. Dort hatte eine etwa 80-köpfige Spezialeinheit der Polizei ein auf einem Gasthof angebrachtes Transparent, auf der die Flagge und der Schriftzug der kurdischen Miliz YPG abgebildet war, entfernt. Die Vermummten sollen zum Umfeld dieses autonomen Tagungshauses gehören.

Von sp/dpa