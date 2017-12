600 Schweine verenden bei Brand in Stall

Langlingen. Am Dienstagnachmittag ist in einem Schweinestall in Langlingen ein Feuer ausgebrochen. Etwa 600 der 900 dort untergebrachten Tiere starben oder mussten getötet werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Stallfenstern. Ein Übergreifen des Feuers auf anliegende Gebäude konnte verhindert werden, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht bei der Ursachenermittlung von einem technischen Defekt aus.

