71.500 Kinder werden in Niedersachsen eingeschult

Hannover. Rund 71.500 Mädchen und Jungen in Niedersachsen gehen am Samstag das erste Mal mit dem Ranzen auf dem Rücken zur Schule. Während für die älteren Schüler bereits am Donnerstag der Unterricht nach den Sommerferien begann, werden die jüngeren am Samstag zum ersten Mal aufgeregt in ihren Klassen sitzen.

Zahl der Erstklässler stabil

Die Zahl der Erstklässler in Niedersachsen nahm damit im Vergleich zum Vorjahr minimal um rund 170 Kinder ab. Die meisten von ihnen sind bei ihrer Einschulung sechs Jahre alt, einige kommen auch schon mit fünf in die Schule. Im vergangenen Jahr waren 71.670 Kinder eingeschult worden.

dpa