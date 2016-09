Stade. Ein 79 Jahre alter Mann ist in Stade an den Folgen eines Raubüberfalls gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, klingelten zwei maskierte Täter am Freitagabend an der Haustür des Mannes. Die 73 Jahre alte Ehefrau des Seniors öffnete, sie wurde sofort angegriffen. Auch den 79-Jährigen überwältigten die Räuber. Sie flüchteten mit mehreren Tausend Euro Bargeld und Schmuck. Der 79-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er am Sonntag starb. Die Ehefrau erlitt einen schweren Schock. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von den Tätern bisher jede Spur.

dpa