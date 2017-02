Hollenstedt. Bei dem Unfall in Hollenstedt wurden große Teile der Waschstraße zerstört, der Schaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. An den drei Autos entstand zudem Totalschaden, wie die Polizei Harburg am Sonntag mitteilte. Ob die alte Dame am Samstag Gas und Bremse verwechselt habe, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Harburg. Die Frau sei aber nahezu unverletzt geblieben - und nach dem Unfall mit ihrem Rollator zu Fuß nach Hause geschoben.

lni