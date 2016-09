Hannover. Wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke in Richtung Berlin wird die Autobahn 2 zwischen dem Dreieck Hannover-West und dem Kreuz Buchholz von Freitag bis Montag auf einer Spur in jede Richtung gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 18 Uhr und wird voraussichtlich am Montag gegen 13 Uhr aufgehoben.

Von dieser Maßnahme sind auch die Ausfahrten Langenhagen und Bothfeld in Richtung Berlin betroffen, Autofahrer können dort nicht abfahren. Die Abfahrt Langenhagen ist zudem schon seit Dienstag für vorbereitende Arbeiten gesperrt. Das Kreuz Buchholz ist nicht betroffen.

isc