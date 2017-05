Langwedel. Die Autobahn 1 bei Bremen ist nach zwei schweren Unfällen wieder frei. Nach Angaben der Autobahnpolizei Langwedel wurde die Vollsperrung zwischen Oyten und Posthausen in Richtung Hamburg am frühen Mittwochmorgen aufgehoben. Bei einem Unfall an einem Stauende hatten sich am Dienstag vier Sattelzüge ineinander verkeilt.

Auf der Autobahn 1 bei Bokel ist ein Gefahrgutlaster in Brand geraten. Zur Bildergalerie

Auch der gesperrte Abschnitt etwa 20 Kilometer weiter bei Bockel wurde in der Nacht zum Mittwoch auf zwei Spuren wieder freigegeben.

Wegen Reinigungsarbeiten sei eine Spur noch nicht befahrbar, teilte die Polizei mit. Bereits am Montag hatte dort ein Gefahrguttransporter nach einem Reifenplatzer Feuer gefangen.

Giftige Stoffe traten dabei nicht aus, sagte ein Polizeisprecher am Unfalltag. Die Fässer mit Gefahrgut blieben unbeschädigt. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Der Laster habe am Nachmittag Feuer gefangen, die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend hinein an. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

