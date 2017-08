Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2

Auetel. In der Nacht zu Samstag habe sich ein Mann mit seinem Wagen mehrmals überschlagen und sei dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Er war auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als er in Höhe Auetal offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nähere Auskünfte zu dem Unfall konnte die Polizei wegen Dunkelheit und starken Regens zunächst nicht machen. Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten sollten den Angaben zufolge mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

dpa/lsc