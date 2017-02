Hann. Münden. Ein Sattelzug war zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hann. Münden/Hedemünden auf einen am Stauende stehenden Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei in Göttingen mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 51-Jähriger aus der Ukraine, wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

lni