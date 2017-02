In der Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg wird es weiterhin möglich sein, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Das hat der Capio-Krankenhauskonzern entschieden, dem die Klinik gehört. Der Chefarzt der Geburtshilfe, Thomas Börner, hatte Abtreibungen in seiner Klinik verhindern wollen.