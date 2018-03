Alexander Saipa soll SPD-Generalsekretär werden

Hannover. Der Landtagsabgeordnete Alexander Saipa aus Goslar soll neuer Generalsekretär der niedersächsischen SPD werden. Auf einen entsprechenden Vorschlag hat sich der SPD-Landesvorstand am Montag geeinigt, wie die Partei am Dienstag in Hannover mitteilte.

Der 41-jährige promovierte Chemiker Saipa soll die Nachfolge von Detlef Tanke (62) aus Gifhorn übernehmen, der seinen Rückzug aus dem Amt angekündigt hatte. Saipa wird sich auf dem Landesparteitag der SPD am 14. April für das Amt des Generalsekretärs zur Wahl stellen.

Von dpa