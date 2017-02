Delfzijl/Emden. Knapp 75 Jahre nach dem Abschuss eines Weltkriegsbombers über der Emsmündung wollen die Amerikaner ein noch vermisstes Besatzungsmitglied und das Flugzeugwrack suchen. Ein amerikanisches Boot mit einem besonderen Metallsensor solle im Frühjahr an der mutmaßlichen Absturzstelle zum Einsatz kommen, teilte der örtliche Umweltverband in den Niederlanden mit.

Leichen von drei Besatzungsmitgliedern wurden geborgen

Der Bomber mit vier amerikanischen Besatzungsmitgliedern sei im Dezember 1943 wahrscheinlich beim Anflug auf Emden von einem Flakgeschütz auf der niederländischen Seite der Meeresbucht abgeschossen worden und abgestürzt. Die Leichen von drei Besatzungsmitgliedern wurden damals geborgen.

Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sowie der niederländischen Luftwaffe und Marine hätten das Gebiet bereits in Augenschein genommen, teilte der Umweltverband "Het Groninger Landschap" mit. Wenn es dem Spezialschiff mit seinem bis in acht Meter Wassertiefe reichenden Sensor gelinge, das Wrack zu lokalisieren, sollten Pläne für eine spätere Bergung gemacht werden.

Abgeschossenes Flugzeug war vermutlich eine Vickers Wellington

Schon vor drei Jahren habe es erste Anfragen vom Verteidigungsministerium gegeben, sagte Landschaftsaufseher Silvan Puijman von dem Umweltverband der örtlichen Zeitung. Später sei ein Militärvertreter mit Kartenmaterial von 1943 am Ort gewesen. Bei dem abgeschossenen Flugzeug soll es sich um eine zweimotorige britische Vickers Wellington handeln, die allerdings von einer amerikanischen Besatzung geflogen wurde.

Ein abgestürzter britischer Bomber desselben Typs war zuletzt im vergangenen Sommer aus dem Ijsselmeer in den Niederlanden geborgen worden. Dabei waren auch Knochenreste der Besatzung entdeckt worden. Auch in Deutschland werden immer noch Überreste abgestürzter Weltkriegsflugzeuge gefunden. 2015 wurden bei Homburg im Saarland Teile einer britischen Maschine und sterbliche Überreste von einem der sieben Insassen gefunden. Grabungen auf einem Acker bei Laumersheim in der Pfalz führten 2012 zu Maschinenteilen eines ebenfalls britischen Flugzeugs sowie Überresten der Besatzung.

