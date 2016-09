Angela Merkel unterstützt Wahlkampf in Celle

Celle. Wenige Tage vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Celle zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft aufgerufen. Darum gehe es vor allem in diesen Zeiten, in denen die Bevölkerung auch sehe, wie um Europa herum fürchterliche Bürgerkriege stattfänden, sagte Merkel am Mittwochabend in Celle. Die Kanzlerin war zur Unterstützung des Celler CDU-Oberbürgermeisterkandidaten Jörg Nigge angereist.

Vor Hunderten Zuschauern sprach sie auch über bundespolitische Themen. Wie schon am Vormittag im Bundestag bekräftigte sie die Notwendigkeit einer Erbschaftsteuerreform. Traditionsreiche Familienunternehmen müssten die Möglichkeit haben, ihr Unternehmen zu übergeben, sagte Merkel. "Deshalb darf es nicht sein, dass wegen des Vererbens eines Unternehmens, bei dem Arbeitsplätze gesichert werden sollen, durch die Erbschaftsteuer manche in Schwierigkeiten geraten."

Am Donnerstag kommt zu dem Thema der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zusammen, um über strittige Punkte zu diskutieren. Zur Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik auch aus Reihen der CSU sagte die Kanzlerin nichts.

Gestört wurde ihr Auftritt von lauten "Wir-sind-das-Volk"- und "Merkel-muss-weg"-Rufen, die sonst vor allem auf Pegida-Kundgebungen zu hören sind.

dpa