Ein Angestellter der Stadt Hildesheim hat beim Leeren von Parkscheinautomaten Zehntausende Euro in die eigene Tasche umgeleitet. Nach einem anonymen Hinweis sei der 48-Jährige auf dem städtischen Bauhof beim Einladen von 1000 Euro Münzgeld in sein Auto ertappt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.