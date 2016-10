Hildesheim. Über seinen Anwalt räumt der Mann die Tat ein, und zwar genau so, „wie es in der Anklage steht“. Er möchte nach den Worten seines Verteidigers helfen, den Fall aufzuklären. Und: Es tue ihm leid, was geschehen sei.

Der 20-Jährige hatte den Richter auf einem Radweg bei Drispenstedt völlig unvermittelt mit einem 20 Zentimeter langen Messer angegriffen. Der Richter konnte – trotz seiner schweren Verletzungen – noch den Notarzt alarmieren. Der Täter wurde einige Tage später in Drispenstedt festgenommen.

Der Angreifer befand sich laut Staatsanwalt Stefan Rusch im Zustand einer krankhaften seelischen Störung, habe sein Tun weder steuern noch überblicken können. Laut Rusch sei der 20-Jährige bereits seit zwei Jahren an einer Psychose erkrankt: „Er ist gefährlich für die Allgemeinheit.“ Derzeit ist er in einer geschlossenen Abteilung in Moringen untergebracht. Statt einer Strafe kommt voraussichtlich eine Unterbringung in der Psychiatrie auf ihn zu.

Wegen der psychischen Erkrankung des Angeklagten und seines jungen Alters wird die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitergeführt. Der verletzte Richter befindet sich auf dem Weg der Besserung. Er ist bislang aber noch nicht wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt.

Von Renate Klink