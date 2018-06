Ilsenburg/Goslar

Unbekannte haben einen Anschlag auf eine Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Goslar verübt. Bei Ilsenburg legten sie am Samstag einen brennenden Reifen ins Gleis, beschädigten einen Kabelschacht und kippten Flüssigbeton auf rund 70 Zentimetern Länge auf eine Schiene, wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Magdeburg mitteilte. Ein Fahrdienstleiter bemerkte dank Notfallanzeigen, dass an der Strecke etwas nicht stimmt. Sie wurde daraufhin vorübergehend gesperrt, so dass kein Zug in Gefahr geraten sei. Die Bundespolizei wurde informiert und ermittelt nun.

„Stellt den Bahnverkehr ein“

Am Einsatzort fanden die Beamten der Sprecherin zufolge einen Zettel mit dem Satz „Stellt den Bahnverkehr ein“. Die Buchstaben seien aus Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt. Einen Absender oder weitere Hinweise der Täter habe es auf dem Zettel nicht gegeben. Entschärfer nahmen die Strecke am Ort des Anschlags unter Augenschein. Nach Angaben der Sprecherin der Bundespolizei wurde aber kein Sprengstoff entdeckt.

Fahrgäste auf der vom Harz-Elbe-Express (HEX) bedienten Strecke Halberstadt kommen inzwischen wieder problemlos ans Ziel. Zunächst war ein Schienenersatzverkehr für den gesperrten Teilabschnitt eingerichtet worden. Inzwischen wurde die Sperrung aufgehoben.

Demonstrationen in Goslar

Untersucht wird laut der Bundespolizei-Sprecherin, ob es einen Zusammenhang zu der Demonstration von Rechten und gleichzeitig stattfindendem Protesten gegen diese Aktion in Goslar gibt.

Mindestens 3000 Menschen hatten am Samstag in Goslar mit Transparenten mit Aufschriften wie „Goslars Zukunft bleibt bunt - Kein Platz für Rassismus“ gegen den sogenannten „Tag der deutschen Zukunft“ protestiert. Rund 170 Neonazis hätten sich versammelt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Ereignisse des Tages können Sie hier nachlesen.

Von RND/dpa