Die geplante Festanstellung von 400 Leiharbeitern in einem Schlachthof im Landkreis Cloppenburg sorgt für Unruhe in der Branche. Ein Subunternehmer aus der Region will offenbar mit Drohungen verhindern, dass die bei ihm unter Vertrag stehenden osteuropäischen Werkvertragsarbeiter zum Schlachtunternehmen Böseler Goldschmaus in Garrell wechseln.