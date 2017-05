Arbeitsunfall 26-Jähriger wird von Stahlträger erschlagen

Ein 26-Jähriger ist bei einem Unfall in einem Stahlbau-Unternehmen im Landkreis Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Freitag mit Schweißarbeiten in einer Produktionshalle beschäftigt, als aus zunächst ungeklärter Ursache ein über ihm hängender schwerer Stahlträger auf ihn fiel.